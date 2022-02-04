Ukrayna krizindeki duruşu eleştiri konusu olan Almanya Başbakanı Scholz, şubat ortasında Kiev ve Moskova'ya gidecek

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Ukrayna krizi konusunda Rusya'ya karşı müttefikleri kadar sert bir duruş sergilememekle eleştirilen Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Ocak'ta Kiev'e, 15 Şubat'ta ise Moskova'ya gideceği açıklandı.

Almanya hükümet sözcüsü, Scholz'un Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşeceğini belirtti.

Sözcü, Almanya'nın Fransız ve Polonyalı liderlerle Berlin'de bir toplantı düzenlemek için Paris ve Varşova ile de temas halinde olduğunu belirtti.

Almanya ve Batılı müttefiklerinin yaşadığı en büyük fikir ayrılığı Berlin'in Ukrayna'ya silah gönderme fikrine mesafeli durması sebebiyle meydana gelmişti.

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