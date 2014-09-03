Ukrayna krizinde barış umudu



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü Ukrayna ile cuma gününe kadar kalıcı bir ateşkes üzerine uzlaşma sağlanabilmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

Ria Nowosti haber ajansı, Putin’in Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında bir anlaşmaya varılabileceğini ve Poroşenko ile beklentilerinin aynı yönde olduğunu kaydettiğini duyurdu. Haberde, Putin’in kalıcı ateşkes kapsamında Ukrayna ordusunun doğu kentlerindeki operasyonu sonlandırması ve ateşkesin denetlenmesi için bölgeye uluslararası gözlemcilerin gönderilmesi gerektiğini kaydettiğine yer veriliyor.

Putin'in aynı zamanda tutuklu takası üzerine anlaşma sağlanması gerektiğini ve bölgeye insani yardım gönderilmesi için bir yardım koridoru kurulması gerektiğini açıkladığı bildiriliyor.

Interfax haber ajansı da Putin'in Rus ayrılıkçılardan temsilciler ile Kiev yönetiminden temsilcilerin cuma günü Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk'te görüşerek bir uzlaşma sağlayacaklarını belirttiğini bildiriyor.

Vladimir Putin’in aynı zamanda Rus ayrılıkçılara Donetsk ve Lugansk kentlerindeki çatışmaları sonlandırmaları ve çatışma bölgesini terk etme çağrısı yaptığı ve Putin’in, Kiev yönetiminden kalıcı ateşkes planına uymalarını umduğunu ifade ettiği bildiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko da çarşamba günü ateşkes sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştı. Moskova’dan ise kalıcı bir ateşkes değil sadece belirli konular üzerine uzlaşıldığı açıklaması yapılmıştı.

Kiev yönetimi ayrıca Rusya ile olan sınırda güvenliği artırmak amacıyla, bir duvar örüleceğini açıkladı. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, 100 milyon euroluk bir proje kapsamında sınıra 2 bin kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini ve duvarın elektrik teller ve mayınlarla korunmasının planlandığını açıkladı.