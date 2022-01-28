Ukrayna krizi: Biden, Zelenskiy'e, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat'ta işgal edebileceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Ukrayna'yla savaş istemiyoruz" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Horne, "Başkan Biden, Rusların Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal bulunduğunu söyledi. Başkan bunu açıktan söyledi. Biz de aylardır bu konuda uyarıda bulunuyoruz'' dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu teyit etti.

Zelenskiy de görüşmede Biden'la krizin yatıştırılmasına dair diplomatik çabaları ele aldıklarını ve atılacak ortak adımlarda konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Lavrov: Ukrayna ile savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'nın Ukrayna ile savaş istemediğini söyledi ve krizin çözümü konusunda ABD'den gelen güvenlik önerileri konusunda olumlu konuştu.

Reuters'ın haberine göre, Lavrov ABD'nin önerilerinin NATO'nunkilerden daha iyi olduğunu söyledi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birkaç hafta içinde görüşmeyi umduğunu belirtti.

Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin'in önerilere nasıl yanıt verileceğini kararlaştıracağını kaydetti.

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna sınırına on binlerce asker yığması işgal kaygılarını artırmıştı. Kremlin ise bir saldırı planlamadığını söylüyor.

Amerikan Axios haber sitesi ise adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak Biden ve Zelenskiy'nin işgal tehdidinin ne kadar yakın olduğu konusunda farklı görüşte olduğunu öne sürdü.

Bazı askeri uzmanlar Rusya'nın ağır teçhizatı taşıyabilmek için Ukrayna'da toprağın donmasını bekliyor olabileceğini söylüyor.

Reuters Rusya, Ukrayna sınırına on binlerce asker yığdı

ABD dün Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde, Rus doğal gazını Batı Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD, boru hattının açılışının engellenebileceğini, Almanya da projeye yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Rus boru hattı, Baltık Denizi'nin altından geçerek doğrudan Almanya'ya uzanıyor.

Beş yılda inşa edilen ve 11 milyar dolara mal olan 1.225 kilometrelik boru hattıyla Rusya'nın Almanya'ya gaz ihracatını iki katına çıkacağı belirtiliyor.

Ancak boru hattı henüz faaliyete geçmedi. Kasım'da Almanya'daki düzenleyici kurum boru hattının Almanya yasalarına uymadığını söyleyerek onay sürecini askıya almıştı.