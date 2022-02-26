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Dünya

Ukrayna: Kiev ve Moskova görüşmesi için yer ve zaman konuşuluyor

Moskova, Kiev ile Minsk'te görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı

26 Şubat 2022 00:14

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü, Kiev ve Moskova'nın müzakere için zaman ve yeri konuştuğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ikinci gününde (25 Şubat 2022), Kiev ve Moskova'dan müzakereye yeşil ışık yapan açıklamalar gelmişti. 

Moskova, Kiev ile Minsk'te görüşmeye hazır olduğunu açıklamış ancak daha sonra Kiev'in bunu reddettiğini, yarın yeniden değerlendirmeyi teklif ettiğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü, müzakere için zaman ve yerin konuşulduğunu söyledi. 

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