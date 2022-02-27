Ukrayna işgalinin dördüncü gününde hangi ülkeler hava sahasını Rusya'ya kapattı?

T24 Dış Haberler
Rusya’nın Ukrayna işgalinin dördüncü gününde, Batılı ülkeler, bir bir Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararı alıyor.
Reuters’a konuşan bir Avrupa Birliği yetkilisi, AB’nin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı alabileceğini söylemişti. AB’den karar beklenirken, Batı ülkelerinden sırayla hava sahası kararları geliyor.
İşte şu ana kadar hava sahasını Rusya’ya kapatma kararı alan ülkeler:
İtalya
Hollanda
Almanya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Letonya
Romanya
Litvanya
Estonya
Britanya
İsveç
Fransa