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Dünya

Ukrayna işgalinin dördüncü gününde hangi ülkeler hava sahasını Rusya'ya kapattı?

Bir Avrupa Birliği yetkilisi, AB’nin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı alabileceğini söylemişti

27 Şubat 2022 14:51

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgalinin dördüncü gününde, Batılı ülkeler, bir bir Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararı alıyor. 

Reuters’a konuşan bir Avrupa Birliği yetkilisi, AB’nin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı alabileceğini söylemişti. AB’den karar beklenirken, Batı ülkelerinden sırayla hava sahası kararları geliyor.

İşte şu ana kadar hava sahasını Rusya’ya kapatma kararı alan ülkeler:

İtalya
Hollanda
Almanya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Letonya
Romanya
Litvanya
Estonya
Britanya
İsveç
Fransa

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