Ukrayna, "İşgali beklemeyin" derken Avrupa Birliği, Rusya'ya henüz yaptırım uygulanmayacağını söyledi

Ukrayna'dan Batı ülkelerine Rusya'ya yönelik yaptırımların beklemeden yapılması yönünde çağrılar gelirken Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya henüz yaptırım uygulanmayacağını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna-Rusya krizine diplomatik çözüm için çalışmaların sürdüğünü vurguladığı konuşmasında, AB'nin henüz Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını söyledi.

Batı ülkeleri Rusya'ya, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır yaptırımların uygulanacağını söylerken Ukrayna, Moskova herhangi bir adım atmadan önce de bu yaptırımların açıklanması ve uygulanması gerektiğini savunuyor.