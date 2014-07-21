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Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik Antalya'ya sıçradı

Ukrayna'da çıkan iç savaşın ardından turizm bölgelerinde Ukrayna ve Rusya vatandaşları arasında gerilimler yaşanmaya başladı

21 Temmuz 2014 23:34

Ukrayna'daki iç savaş sürerken Malezya Hava Yolları'na ait uçağın Ukrayna ile Rusya arasındaki sınırda düşürülmesiyle Rus ve Ukraynalılar arasındaki gerilim turistik yörelerde yükseldi. 

Hürriyet'te yer alan haberde Malezya yolcu uçağının Ukrayna'da düşürülmesinin ardından Antalya gibi yerlerde yurt dışı tatili yapan Rusya vatandaşlarıyla Avrupalı turistler arasındaki gerilimin had safhaya ulaştığı uyarısı yapıldı. Rus İnterfaks haber ajansı özellikle Rusya ve Hollanda vatandaşları arasında düşmanlığın patlama noktasına yaklaştığını bildirdi.

Corendon turizm şirketi yöneticisi Atilla Uslu’nun, “Özellikle Boeing-777 yolcu uçağının Ukrayna üzerinde düşürülmesinden sonra Ruslarla Hollandalılar arasında gerilim tırmanışa geçti” dediği aktarıldı.

Rusya’daki sosyal paylaşım sitelerinde yer alan iddiaya göre ise geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında Ruslarla Ukraynalı turistler arasında ilk ciddi kavga yaşandı. Kemer’deki bir otelde iki grup arasında başlayan sözlü atışma meydan kavgasına dönüştü. Ukraynalılara aynı otelde tatil yapan Alman turistlerin de destek verdiği belirtildi.

Kavganın sonunda Rus turist grubunun, otelin tepesine Rus bayrağı diktiği iddia edildi.

 

Ukrayna yerine Irak ve Suriye

 

Bu arada Malezya Havayolları’nın, Avrupa istikametindeki seferlerini Ukrayna’dan geçmemek için Irak ile Suriye hava sahalarına kaydırdığı ortaya çıktı. Dünya genelinde yolcu uçaklarının havadaki seyrini canlı olarak gösteren “Flightradar24” sitesinde yer alan habere göre geçtiğimiz pazar Malezya Havayolları’nın MH-4 sefer sayılı Kuala Lumpur-Londra uçağı, Irak ile Suriye hava sahalarından uçtu. Üstelik A-380 tipi yolcu uçağının, çatışmaların devam ettiği Suriye’nin Humus şehri üzerinden 11 bin metre irtifada geçtiği bildirildi.

Irak ile Suriye hava sahalarının sivil uçuşlara kapatıldığına dair bir talimat bulunmamasına rağmen özellikle ABD yönetimi bu koridorların kullanılmamasını tavsiye ediyor.

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