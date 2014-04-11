Ukrayna için 'Weimar üçgeni' devrede



Almanya, Fransa ve Polonya parlamentolarında kurulu dışişleri komisyonlarının başkanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ediyor.

Alman Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ile Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarının, "Kiev yönetimiyle dayanışma sergilemek ve cesaretlendirmek" amacıyla 2 gün Kiev'de kalacakları bildirildi.

Rusya'ya sığınan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in görevden uzaklaştırılmasından bu yana Kiev'de bir geçici hükümet iş başında bulunuyor. Ukrayna Parlamentosu, devlet başkanlığı seçimlerinin 25 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

Almanya, Fransa ve Polonya, 'Weimar üçgeni' başlığı altında 1990'lı yıllardan bu yana belirli aralıklarla biraraya geliyor.

'Sınıra Rus yığınağı gerçek'

Öte yandan NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırına silah ve asker yığdığını kanıtlayan uydu görüntülerinin eski olduğunu ileri süren Moskova'yı yalanladı. Adı açıklanmayan bir NATO yetkilisi, uydu görüntülerinin bu yılın Mart ayı sonu ile Nisan ayı başında alındığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna sınırına yığıldığı iddia edilen Rus askeri birliklerinin göründüğü NATO’ya ait uydu resimlerinin 2013 yılının ağustos ayında çekilmiş olduğunu ileri sürmüştü.