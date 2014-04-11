T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna için 'Weimar üçgeni' devrede

Almanya, Fransa ve Polonya'nın oluşturduğu 'Weimar üçgeni', Ukrayna krizinin çözümü için harekete geçti.

11 Nisan 2014 13:34


Almanya, Fransa ve Polonya parlamentolarında kurulu dışişleri komisyonlarının başkanları Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ediyor.

Alman Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ile Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarının, "Kiev yönetimiyle dayanışma sergilemek ve cesaretlendirmek" amacıyla 2 gün Kiev'de kalacakları bildirildi.

Rusya'ya sığınan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in görevden uzaklaştırılmasından bu yana Kiev'de bir geçici hükümet iş başında bulunuyor. Ukrayna Parlamentosu, devlet başkanlığı seçimlerinin 25 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

Almanya, Fransa ve Polonya, 'Weimar üçgeni' başlığı altında 1990'lı yıllardan bu yana belirli aralıklarla biraraya geliyor.

'Sınıra Rus yığınağı gerçek'

Öte yandan NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırına silah ve asker yığdığını kanıtlayan uydu görüntülerinin eski olduğunu ileri süren Moskova'yı yalanladı. Adı açıklanmayan bir NATO yetkilisi, uydu görüntülerinin bu yılın Mart ayı sonu ile Nisan ayı başında alındığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna sınırına yığıldığı iddia edilen Rus askeri birliklerinin göründüğü NATO’ya ait uydu resimlerinin 2013 yılının ağustos ayında çekilmiş olduğunu ileri sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya FransaPolonyaUkraynaFransaKievAlmanMeclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert RöttgenFransızPolonyalıDevlet Başkanı Viktor YanukoviçParlamentosuMayısRusNATO Rusya UkraynaMoskovaNATOMartNisanDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24