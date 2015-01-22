'Ukrayna görüşmelerinde ilerleme sağlandı'



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle düzenlenen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da hazır bulundu.

Toplantıda ağır silahların çatışma hattından çekilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Minsk Anlaşması ile belirlenen güvenlik hattının oluşturulması, toplantıda üzerinde mutabakata varılan bir başka konu oldu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözetiminde bir araya gelen Temas Grubu'nun da bir an önce yeniden toplanması kararlaştırıldı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda şiddetlenen çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunduldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, toplantıda alınan kararların uygulanmasına bağlı olarak Astana zirvesinin düzenlenme ihtimalinin artacağını açıkladı. Zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmesi planlanıyor. 15 Ocak'ta yapılması planlanan dörtlü zirve, taraflar arasında yakınlaşma sağlanamaması üzerine ertelenmişti.