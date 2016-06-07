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Dünya

Ukrayna: Euro 2016'ya saldırı planlayan bir Fransız yakaladık

Fransız vatandaşının yanında 125 kilo TNT patlayıcı da ele geçirildi

07 Haziran 2016 10:55

Fransa'da cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'na saldırı hazırlığındaki bir Fransız vatandaşının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandığı  bildirildi.

Ukrayna gizli servisi SBU, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ve sırasında 15  saldırı planladığı sanılan Fransız vatandaşının yanında 125 kilo TNT patlayıcı ele  geçirildiğini açıkladı.

Tutuklanan kişinin, 'yabancıların kitleler halinde Fransa'ya 
gelmesi, İslam'ın yayılması ve küreselleşmeyi destekleyen 
Fransız hükümetinin politikalarını reddettiğini' söylediği kaydedildi.

Aşırı milliyetçi görüşlere sahip olduğu belirtilen zanlının, köprü, demiryolları ve diğer altyapıya yönelik saldırılar planladığı  kaydedildi.

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasındaki UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, cuma günü Fransa ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Ukrayna'dan gelen açıklama öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande,  Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında terör saldırıları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollande ‘France Inter' radyosuna verdiği demeçte, “Terör tehdidi bir süre daha kalacaktır. Ancak, turnuvanın başarıyla nihayete erdirilebilmesi için elden  gelen yapılmalıdır” diye konuşmuştu. 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını 
kaybetmişti.

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