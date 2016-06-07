Ukrayna: Euro 2016'ya saldırı planlayan bir Fransız yakaladık

Fransa'da cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'na saldırı hazırlığındaki bir Fransız vatandaşının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandığı bildirildi.

Ukrayna gizli servisi SBU, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ve sırasında 15 saldırı planladığı sanılan Fransız vatandaşının yanında 125 kilo TNT patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Tutuklanan kişinin, 'yabancıların kitleler halinde Fransa'ya

gelmesi, İslam'ın yayılması ve küreselleşmeyi destekleyen

Fransız hükümetinin politikalarını reddettiğini' söylediği kaydedildi.

Aşırı milliyetçi görüşlere sahip olduğu belirtilen zanlının, köprü, demiryolları ve diğer altyapıya yönelik saldırılar planladığı kaydedildi.

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasındaki UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, cuma günü Fransa ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Ukrayna'dan gelen açıklama öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında terör saldırıları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollande ‘France Inter' radyosuna verdiği demeçte, “Terör tehdidi bir süre daha kalacaktır. Ancak, turnuvanın başarıyla nihayete erdirilebilmesi için elden gelen yapılmalıdır” diye konuşmuştu. 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını

kaybetmişti.