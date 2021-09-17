Ukrayna, Duma seçimlerine Kırım'ı da dahil eden Rusya'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da Duma seçimlerinin gerçekleşmesine tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Euronews'da yer alan habere göre, Kırım'da Rusya pasaportu alan kişiler, bu hafta sonu gerçekleşen Duma seçimleri için oy verebilecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'da Duma seçimlerinin yapılmasının "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Kuleba "Rusya işgali sona erecek" dedi.

Kiev, Rusya'nın Kırım'daki ayrılıkçılara pasaport verme işlemlerini hızlandırarak seçimlere dahil etmeyi planladığını da belirtti.

Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna, Rusya destekçisi ayrılıkçılarla çatışmalar yaşıyor. Çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.