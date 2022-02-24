Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan ülkelere Rusya'yla diplomatik ilişkiyi kesme çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklayarak ortaklarını da aynı adımı atmaya davet etti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Kuleba, şunları yazdı:

Ukrayna, Rusya'yla diplomatik ilişkilerini kesti. Bütün ortaklarımızı aynı adımı atmaya çağırıyoruz. Bu somut adımla Ukrayna'nın yanında olduğunuzu ve Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en açık saldırı eylemini kategorik olarak reddettiğinizi göstermiş olacaksınız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya işgalinin ardından bugün Moskova'yla diplomatik ilişkiyi kestiklerini açıklamıştı.