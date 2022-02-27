Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yabancı basın mensupları için bugün çevrimiçi basın toplantısı düzenledi. Kuleba, “Şunu açıkça belirtmek isterim ki ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Topraklarımızın bir karışını bile teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuleba, şunları söyledi:

“Ukrayna diasporası da dahil olmak üzere Ukrayna'ya gelip topraklarımızı savunmamıza yardım etmek isteyen yabancılardan yüzlerce talep almaya başladık. Bazıları bunu yapmak istiyor. Kimileri, Putin'in sadece Ukrayna'ya değil Avrupa güvenliğine ve dünya düzeni olarak küresel düzene saldıracağını anlıyor ve onu savunmak için ayağa kalkmak istiyorlar.

"Türkiye'nin bizi desteklediği birçok konu var"

Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Savunma sektöründeki iş birliğimiz çok sürdürülebilir bir şekilde gelişti. Türkiye’nin bizi desteklediği birçok konu var. Bu desteği takdir ediyoruz. Diğer birçok ülkeden farklı olarak Türkiye, daha önceden savunma konusunda bizimle çalışıyordu.”