Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi: Sınır yakınlarında askeri hareketlilik yok

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Ukrayna'nın devlet sınırları servisi, Rusya'nın sınırlarına askeri yığınak yapmadığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın ülke sınırına 100 bin asker yığdığını iddia etmiş ve Batı ülkeleri Rus askerlerinin hareketleri konusunda Kiev ile bilgi paylaşmıştı.

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi Sözcüsü Andriy Demçenko, "Direkt olarak sınırımızda veya sınırımızın yakınlarında herhangi komşu ülkenin askeri hareketlilikte bulunduğunu görmedik" dedi.

NATO da geçen haftalarda Ukrayna sınırında alışılmıştan çok Rus askeri görüldüğünü ifade etmişti.