Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanına saldırı!

Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Şefir'in aracı, bu sabah saat 10:00 sularında başkent Kiev yakınlarındaki Lesniki kasabasında silahlı kişilerce hedef alındı.
Saldırıda aracın sürücüsünün yaralandığı belirtildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, saldırının ardından 'kasıtlı cinayet' maddesi kapsamında dava açılarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), soruşturmaya müdahil olduklarını duyurdu.
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