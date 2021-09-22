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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanına saldırı!

Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'in bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırda şoför yaralandı

22 Eylül 2021 12:26

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Birinci Yardımcısı Sergey Şefir'in bulunduğu araca Kiev yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı.
 
Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Şefir'in aracı, bu sabah saat 10:00 sularında başkent Kiev yakınlarındaki Lesniki kasabasında silahlı kişilerce hedef alındı.
 
Saldırıda aracın sürücüsünün yaralandığı belirtildi. 
 
Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, saldırının ardından 'kasıtlı cinayet' maddesi kapsamında dava açılarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), soruşturmaya müdahil olduklarını duyurdu.
 
Ayrıntılar geliyor...
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