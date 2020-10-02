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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

02 Ekim 2020 22:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini söyledi. Ukraynalı medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Dağlık Karabağ’daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan’ın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediği gibi Ukrayna’nın da Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirten Zelenskiy, "(Azerbaycanlılar) Kırım’ın yasa dışı ilhak edildiğini açıkça söylüyorlar ve bizim bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi destekliyorlar. Dolayısıyla birbirimizi destekliyoruz" dedi.

"Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok özel"

Ülkesinin Azerbaycan veya Ermenistan’a askeri destek sağlamasının söz konusu olmadığını belirten Ukraynalı lider, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında diyalog ve gerginliğin azaltılması çağrısı yapıyoruz. Ancak, Azerbaycan ile ilişkilerimiz son iki yıldır çok özel. Ekonomik ve jeopolitik yönden çok güçlü" ifadelerini kullandı.

"Çatışmalar kalıcı olarak dondurulamaz"

Zelenskiy, bu tür çatışmaların kalıcı olarak dondurulmasının mümkün olmadığını belirterek "Medyanın, toplumun ve Batılı partnerlerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Çatışmalar bir süre için dondurulabilir. Bizim duruşumuz bu, zira Donbas’ta savaş halindeyiz" diye konuştu.

Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Ukrayna’nın, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamıştı.

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