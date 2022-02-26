Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Zor bir gün oldu ancak gece daha zor olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya işgalinde son durumu değerlendirdiği konuşmasında “Zor bir gün oldu ancak gece daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar” dedi.

Gece şiddetli saldırılar olabileceğine karşı uyaran Zelenski, şunları söyledi:

"Çernigiv, Sumi, Harkov, çok sayıda şehrimiz saldırı altında. Donbas’taki erkekler ve kızlarımız, güneydeki şehirlerimiz. Kiev’e özel dikkat. Başkenti kaybedemeyiz."

Zelenski, dünya liderleriyle Ukrayna'ya yeni büyük yardım sağlanması konusunda anlamaya vardıklarını belirtti.