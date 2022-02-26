Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Zor bir gün oldu ancak gece daha zor olacak

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">Ukrayna Devlet Başkanı <strong>Volodimir Zelensk</strong>i, Rusya işgalinde son durumu değerlendirdiği konuşmasında “Zor bir gün oldu ancak gece daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar” dedi.</p>\n<p class="p1">Gece şiddetli saldırılar olabileceğine karşı uyaran Zelenski, şunları söyledi: </p>\n<p class="p1"><em>"Çernigiv, Sumi, Harkov, çok sayıda şehrimiz saldırı altında. Donbas’taki erkekler ve kızlarımız, güneydeki şehirlerimiz. Kiev’e özel dikkat. Başkenti kaybedemeyiz."</em></p>\n<div id="1054254992" class="online__item" data-id="1054254992" data-sortkey="20220226011031997000">\n<div class="online__item-content">\n<div class="online__item-text m-last">Zelenski, dünya liderleriyle Ukrayna'ya yeni büyük yardım sağlanması konusunda anlamaya vardıklarını belirtti.</div>\n</div>\n</div>\n<div id="1054254928" class="online__item" data-id="1054254928" data-sortkey="20220226010758301000">\n<div class="online__item-top" data-top="true"> </div>\n<div class="online__item-top" data-top="true"><em>Ayrıntılar geliyor...</em></div>\n</div>\n</body>\n</html>