Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Türkiye'ye turist akışını artırmalıyız

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Zelenski geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la karşılıklı turizm için olumlu koşulların yaratılmasını konuştuklarını söyledi.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi ile bir toplantının ardından yaptığı açıklamada Zelenski, “Kendisi ile (Erdoğan) Ukraynalı ve Türk turistler için özel koşullar hakkında konuşuyoruz. Ukrayna ve Türkiye vatandaşlarının turizm seviyesinin nasıl artırılabileceğini görüşüyoruz. Özellikle de şimdi birbirimizi desteklemeliyiz. Erdoğan bizi, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi destekliyor” dedi.

“Rusya’dan Türkiye’ye turizmin kısıtlanacağını duydunuz” diyen Zelenskiy, şöyle devam etti: “Bu onların kendi meselesi. Ben aksine bizim akışı artırmamız ve Türkiye’yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.”

Birçok uzman, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağı kararının Türkiye'nin Ukrayna ile temasları sebebiyle siyasi olduğunu savunuyor.

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