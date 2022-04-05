Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın da daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitap edecek.

BMGK nisan ayı dönem başkanı Britanya, daimi temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin bugün BM Güvenlik Konseyine hitap edeceğini duyurdu.

Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenski'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız." ifadesine yer verildi.

Zelenski, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrası, yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu söylemişti.