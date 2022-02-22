Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya barış sürecini yok etti; topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'yı barış görüşmelerini "berbat etmekle" suçladı ve Kiev'in topraklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarının doğusunda kurulan ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanımasının ardından açıklamalarda bulunan Zelenski, "barış ve diplomasiye bağlılıklarının sürdüğünü" ifade etti. Rusya, uluslararası hukuka göre Ukrayna'ya ait olan topraklarda kurulan ayrılıkçı yapıları tanıyan ilk devlet oldu.

Putin'in aldığı kararın kendilerini korkutmadığını belirten Zelenski, "Kimseye bir borcumuz yok, kimseye de bir şey vermeyeceğiz" dedi.

Zelenski, Batı'daki müttefiklerinden Rusya'ya karşı "açık ve etkili" adımlar atmalarını beklediklerini ifade etti.

Ukrayna lideri ayrıca Normandiya Grubu'nu oluşturan Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa'nın liderlerinin acil durum zirvesinde bir araya gelmesini talep etti.