Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: NATO, bizim bağımsızlığımızın güvenlik güvencesi

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, NATO'nun Ukrayna'nın 'güvenlik garantisi' olduğunu söyleyerek, Kiev'in Batılı askeri ittifaka katılma isteğinden geri adım atmayacağının sinyallerini verdi.

BBC'nin Doğu Avrupa muhabiri Sarah Rainsford, tırmanan gerilime dikkat çekerek Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği konusunda taviz vermeye hazır olup olmadığını sordu.

Zelenski yanıt olarak, ''Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var. NATO, bizim bağımsızlığımızı kaybetmeme garantimiz'' dedi.

Rusya'nın Batı'ya koştuğu güvenlik şartlarından biri Ukrayna'ya NATO üyeliğinin kapısının kapatılmasıydı. Moskova yıllar boyunca birçok kez NATO ile sınır paylaşmak istemediğini vurgulamıştı.

Batı, Ukrayna'ya NATO kapısını kapatmayı reddetse de, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğine dair sinyaller verdi.