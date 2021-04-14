Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Japonya Başbakanı Suga ile Ukrayna sınırındaki Rus askerlerini konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenski,, ülkesinin sınırlarında artan Rus askeri birlikleri hakkında Suga'yı bilgilendirdi. Açıklamaya göre, Zelenski, Suga'ya Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, Japonya dahil G7 ülkelerinin desteğinin önemini vurguladı.

Suga da gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, Ukrayna'ya tam desteğini belirtti.

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