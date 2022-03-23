Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransız markalarını Rusya'yı terk etmeye çağırdı: Savaşın sponsoru olmayın

Fransız şirketlerin, Rusya'yı terk etmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Zelenski'nin talebi üzerine milletvekilleri ve senatörler savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için bir dakika saygı duruşunda bulundu.