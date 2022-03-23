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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransız markalarını Rusya'yı terk etmeye çağırdı: Savaşın sponsoru olmayın

"Rus ordusu üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenliyor"

23 Mart 2022 20:17

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitap etti.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariuopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenski, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi. Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.

"Kadın ve çocukların öldürülmesi için Rusya'yı finanse etmeyin"

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