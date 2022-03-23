Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransız markalarını Rusya'yı terk etmeye çağırdı: Savaşın sponsoru olmayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitap etti.
Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariuopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenski, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi. Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.