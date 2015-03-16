Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Berlin'i ziyaret ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bir çalışma ziyareti için bugün Berlin'e geliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Bellevue Sarayı olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından askeri törenle karşılanacak.

Poroşenko daha sonra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek. Başbakanlık binasında yapılacak görüşmede Kiev-Moskova ihtilafı ve Ukrayna'nın doğusundaki barış sürecinin öne çıkması bekleniyor.

Görüşmede ikili ilişkileri ilgilendiren konuların yanı sıra Avrupa gündeminden başlıklar da ele alınacak.

Steinmeier'den Kiev'e çağrı

Öte yandan Ukrayna'ya tam destek güvencesi veren Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kiev'i gündemdeki reformları uygulamaya çağırdı. Steinmeier, yolsuzlukla mücadele ve idari reformların taşıdığı önemi vurguladı.

Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesin kırılganlığına dikkat çeken Steinmeier, "tüm gücümüzle ateşkesi istikrara kavuşturup Minsk anlaşmasında bir sonraki hedef olarak belirlenen siyasi süreci başlatmalıyız" dedi.