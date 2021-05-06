Ukrayna Devlet Başkan Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede Rusya'yı bu ülkeye yönelik "tehlikeli ve agresif eylemlerini durdurmaya" çağırdı.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını azaltmasına rağmen burada "önemli güçler" bulundurduğunu söyledi.

Zelenski, Moskova'nın ülke sınırlarında konuşlandırılan asker sayısını yalnızca biraz azalttığı için, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri tehdidinin hala devam ettiğini kaydetti.

Euronews'te yer alan habere göre, Zelenski, Kiev'de Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Azaltmanın (Rus askerlerinin sayısının) çok yavaş olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle tehdit hala var olabilir" dedi.

Daha önce Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya gelerek kendisine Washington'un Ukrayna'nın "egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına" bağlılığını "güçlü bir şekilde yeniden teyit etmek" için orada olduğunu ifade etmişti.

Blinken, Ukrayna'ya "ABD, sizinle birlikte çalışmaya ve kendi demokrasinizi güçlendirmeye, kurumlar oluşturmaya, yolsuzluğa karşı reformlarınızı ilerletmenize destek olmaya devam edecek" mesajı verdi.