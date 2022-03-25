Ukrayna'dan Erdoğan'a yalanlama: "Mutabakat yok"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ele alınan dört başlıkta "mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu" olduğunu söyleyen Erdoğan'ın gerçeği yansıtmadığını belirtti.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde ele alınan altı başlıktan dördünde "mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu" olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalanladı. Dışişleri Bakanlığının resmi Facebook hesabından paylaşılan açıklamada, Ukrayna devletinin Türkiye'ye ve özellikle de Erdoğan'a, hem siyasi ve insani yardımından hem de savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı minnet duyduğu ancak aynı zamanda durumu objektif şekilde değerlendirmenin de önemli olduğu belirtildi. Bu bağlamda "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği dört noktada Rusya'yla bir konsensüs sağlanmadığını" ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Özellikle de Ukrayna'daki tek resmi dil Ukraynaca'dır ve öyle kalacaktır" diye ekledi. Müzakere sürecinin "çok zorlu" geçtiğini ve "güçlü bir duruş sergileyen Ukrayna heyetinin taleplerinden vazgeçmeyeceğini" belirten Bakanlık, "Öncelikli olarak da ateşkes, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde ısrarcıyız" ifadesini kullandı. Erdoğan ne demişti? Erdoğan, NATO zirvesine katıldığı Brüksel'den Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ele alınan altı başlıktan dördü üzerinde "bir mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu" olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandığı aktarılmıştı: "Burada Rusya ile Ukrayna arasında müzakere edilen 6 başlık var. Ama bu 6 başlığın 6’sını da her iki taraf kabullenmiyor. Özellikle 4 başlık üzerinde bir mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi özellikle bu NATO meselesiyle ilgili. Ukrayna ilk başlarda bu konuya önemle asılıyordu ama daha sonra NATO üyeliğinden çekilebileceğini Zelenskiy ifade etmeye başladı. Bir diğer konu, özellikle Rusya'nın resmi dil olarak kabul edilmesi meselesi. Zelenskiy bunu da kabul etti. Zaten Rusça Ukrayna'nın hemen her yerinde konuşulan bir dil. Bu noktada da bir sorun yok. Bir diğer konu silahsızlanma meselesi. Tabii Ukrayna bir devlet, yani silahsızlanmayı A’dan Z’ye kabul söz konusu değil. Ama bu konu da anlaşılamaz değil. Yani orada da belli tavizlerin verilebileceğini Ukrayna tarafı ifade etti. Dördüncü konu, ki yine Ukrayna'nın da burada bir mutabakatı var; o da bu kolektif güvenlik dedikleri mesele. Bu konuda da Ukrayna olumlu bir yaklaşım ortaya koydu. Ama tabii Ukrayna Kırım ve Donbas konularında bu kadar rahat değil. Donbas meselesinde en sonda güzel bir adım attı, bana göre akıllı bir liderlik diyebiliriz ve 'Bu konuda referanduma gitmem gerekir' dedi. Bu konuyla orayı kestiler. Şu anda böyle bir durum var." DW,rtr/CÖ,EC © Deutsche Welle Türkçe