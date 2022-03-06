Ukrayna'daki savaş gıda fiyatlarını daha da artıracak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Almanya’da gıda fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor. Köln Pazar Araştırmaları Enstitüsü Genel Başkanı (IFH) Boris Hedde, marketlerdeki fiyat artışı eğiliminin şimdiye kadar olduğundan daha radikal biçimde devam edeceğini söyledi. Hedde, "Ukrayna’daki savaş nedeniyle enerji fiyatları ve lojistik masraflarında görülen artış, insanların günlük yaşamlarında, indirimli market zincirleri ya da süpermarketlerden her alışverişlerinde kendini hissettirir hale gelecek" diye konuştu. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Hedde, bu durumun özellikle düşük gelirli aileler için büyük bir zorluk yaratacağına dikkat çekti.

Ticari pazar araştırmaları kuruluşu GfK’dan ticaret uzmanı Robert Kecskes’in yanı sıra, Alman Ticaret Derneği (HDE) Genel Başkanı Stefan Genth de Ukrayna’daki savaşın ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların fiyatları artırıcı bir etkisi olabileceği uyarısında bulundu.

Mutfak masraflarında yüzde 5,3’lük artış

Almanya’da Ukrayna savaşı öncesinde de artan hammadde ve enerji fiyatları ve korona pandemisi nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar gibi faktörler gıda fiyatlarını olumsuz etkilemeye başlamıştı.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Şubat ayında tüketiciler, gıdaya bir yıl öncesine göre yüzde 5,3 oranında daha fazla ödeme yapmak durumunda kaldı. Marketlerdeki artış; özellikle kırmızı et, tavuk ve domates fiyatlarında kendini hissettirdi. Enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra lojistik masraflarında da savaşın etkilerinin radikal biçimde hissedileceğine dikkat çekilirken, Kecskes, üreticilerin bu artan masrafları ticarete ve tüketiciye yansıtmaya çalışacağını belirtti.

Rekabet indirim kampanyanlarını da artıracak

Öte yandan büyük market zincirleri, üreticinin fiyatları artırması nedeniyle rekabet piyasasında dezavantajlı duruma düşmekten çekiniyor. Son birkaç ayda satıcılarla üreticiler arasındaki fiyat pazarlığının alışılmışın dışında zorluklara sahne olduğu, halihazırda tedariğin yer yer geçici olarak askıya alındığı belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda artan doğal gaz faturalarının ve benzin fiyatlarının da vatandaşın alışveriş alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Bu durumda daha fazla sayıda müşterinin indirimli market zincirlerini tercih edeceği ve bu marketlerin pazarda kaybettikleri paylarını yeniden kazanabileceği belirtilirken, Kecskes tüketicilerin marketlerin fiyatı daha uygun olan kendi ürünlerini daha fazla tercih eder hale gelebileceğini kaydetti. Kecskes ayrıca, müşterilerin azalan bütçeleri için daha büyük bir rekabetin içine girileceğini ve bunun da özel indirim kampanyalarını geçen yıla göre artırabileceğini ifade etti.

dpa/SÖ,EC

©Deutsche Welle Türkçe