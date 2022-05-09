Ukrayna'da mayın avlayan köpek Patron'a resmi törenle madalya verildi

Ukrayna’da mayın avlayan köpek Patron’a Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Kiev’de düzenlediği törende madalya verildi.

BBC’de yer alan habere göre, Ukrayna’da Jack Russel terrier cinsi köpek Patron, 200’den fazla mayının bulunmasına yardım ettiği gerekçesiyle madalya aldı. Patron, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşa karşı direnişte bir sembol haline geldi.

Zelenski’nin Patron’la birlikte Ukraynalı askerlere madalyalar takdim ettiği Kiev’deki törende, Ukrayna ziyareti gerçekleştiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yer aldı.