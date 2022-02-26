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Ukrayna'da mahsur kalan 3 sağlıkçı yardım istedi: Sokakta kalıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz!

Tahliye için Ukrayna vatandaşlarına öncelik verildiğini belirten 3 genç kadın, dolandırıldıklarını ifade ettiler

26 Şubat 2022 08:45

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Lviv'de mahsur kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kız, otelden atıldıklarını ve sokakta kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. 

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar devam ederken, ülkenin Lviv kentinde mahsur kalan Türk vatandaşı Çağla Güntekin, Ece Üner ve Emine Şahin, kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkilerden yardım istedi.

Görüntülerde, Ukrayna'ya iş için geldiklerini ve sağlık çalışanı olduklarını belirten Üner, Ukrayna vatandaşı olmadıkları için otellerde kalamadıklarını ifade etti.

Ayrıca Güntekin, tercümanlarının kaçtığını ve geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydetti.

Mahsur kalanlardan Emine Şahin ise, dolandırıldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

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