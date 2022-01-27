Ukrayna'da askeri fabrikada saldırı: Bir asker ateş açarak beş kişiyi öldürdü

Ukrayna’da bir Ulusal Muhafız askeri, bir askeri fabrikada ateş açarak beş kişiyi öldürdü.

AFP’nin aktardığı habere göre, Ukrayna’nın Dnipro şehrinde füze fabrikasında askerlerin füze çıkarması sırasında saldırı gerçekleşti.

Bir askerin kalaşnikofla ateş açtığı, beş kişinin ölümüne, beş kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, askerin olay yerinden kaçtığını ve hâlâ arandığını duyurdu. Saldırganın 2001 doğumlu olduğu belirtildi.

Ulusal Muhafız Komutanı Nikolai Balan “Saldırganın motivasyonu hâlâ bilinmiyor” dedi.

Saldırının gerçekleştiği Yuzhmash tesisinin savunma, havacılık, tarım materyalleri üretilen bir havacılık fabrikası olduğu biliniyor.

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