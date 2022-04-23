Ukrayna Büyükelçiliği'nden Atatürk'lü 23 Nisan paylaşımı

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir” sözlerini paylaştı.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Çocukları en değerli hazinesi olarak gören Ukrayna da her evladımızın kendini güvende hissetmesi ve geleceğe dair kaydı duymadan bomba sesleri ile uyanmaması için şu an mücadele etmeye devam ediyor'' denildi.

Yapılan başka bir paylaşımda da, ''Türkiye’nin ve dost Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor bu dünyada yaşayan her çocuğun güzel yüzündeki gülümsemenin eksik olmamasını diliyoruz'' ifadeleri yer aldı.