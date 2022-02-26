Ukrayna Büyükelçiliği: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor; düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğruyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile Ukrayna ordusunun başkent Kiev sokaklarında aktif çatışma halinde olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ''Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğuruyor'' açıklamasında bulundu.

Büyükelçilik, ''İşgalcilerin havadan inmeye çalıştığı Kyiv bölgesindeki Vasylkiv kasabasında şu anda ağır çatışmalar sürüyor'' ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın yok edilen teçhizatları şöyle duyuruldu:

“Saat 00:00’dan itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri’nin S-300 uçaksavar füze sistemi tarafından Ortak Kuvvetler operasyonu alanında bir helikopter ve Rus işgal kuvvetlerine ait Su- 25 saldırı uçağı şeklinde iki düşman hedefi vuruldu. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri’nin Su-27 avcı uçağı, Rus işgal kuvvetlerinin askeri nakliye uçağı IL-76 MD’ye başarıyla saldırdı ve düşmanı yok etti.

Vinnytsia yönünde uçan Rus işgalcilerden bir başka Su-25, Ukraynalı bir Su-27 pilotu tarafından imha edildi''.