Ukrayna Başsavcılığı: Bir Rus askeri ev basarak eşini öldürdüğü kadına tecavüz etti

Ukrayna Başsavcılığı, bir Rus askerin eşini öldürdüğü bir kadına tecavüz ettiğine ilişkin soruşturma başlattı.

Newsweek'de yer alan habere göre, Rusya’nın Ukrayna işgalinin birinci ayında, Ukrayna’da ilk defa bir Rus askerinin Ukraynalı bir kadına tecavüz ettiğine ilişkin soruşturma başlatıldı. Ukrayna Başsavcılığı, hukuki sürecin başlatılması için yeterli kanıt olduğunu söyledi.

Facebook’tan açıklama yapan Başsavcı Irina Venediktova “Kiev’de savcılar, bir Rus askerinin bir kadının silahsız eşini öldürdükten sonra kadına tecavüz ettiğini tespit etti” dedi.

Venediktova, saldırının Kiev yakınlarındaki Brovary kasabasında meydana geldiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Bir eve girerek sahibini öldürdüler. Sarhoş işgalci daha sonra öldürdüğü sivilin eşine tecavüz etti. Küçük çocuklarını da tehdit etti”

Rus yetkililer, Newsweek’in konu hakkında bilgi alma talebine dönmedi.