Ukrayna basını: Oligarklar ve iş insanları ülkeden ayrılıyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna basını, Rusya'nın kısa süre içinde işgale başlayabileceği iddia edilirken ülkenin oligarkları ve varlıklı iş insanlarının Ukrayna'dan ayrılmaya başladığını iddia etti.

Ukrainskaya Pravda'nın haberine göre pazar günü Ukrayna'dan 20 özel uçuş yapıldı. Bu, ülkenin kayıt almaya başladığı son 6 yılda bir günde gözlemlenen en fazla özel uçuş sayısı oldu.

Andrey Stavnitser ve Vadim Nesterenko gibi iş insanlarının pazar günü Ukrayna'dan ayrıldığı belirtildi.

Rusya yanlısı muhalefet milletvekili ve milyarder İgor Abramoviç'in de aralarında parti üyeleri ve ailesi de bulunan 50 kişilik özel bir uçuşla Viyana'ya gittiği bildiridi.

Milyarder Victor Pinçuk ve Smart Holding Group sahibi Vadim Novinski'nin de Ukrayna'yı terk ettiği iddia edildi.