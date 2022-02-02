Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu duyurdu.