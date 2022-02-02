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Dünya

Ukrayna Başbakanı: Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmaları onay için kabineye sunuldu

02 Şubat 2022 22:15

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.
 
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu duyurdu.
 
Şmihal, ayrıca yarın Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.
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