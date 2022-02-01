Ukrayna Başbakanı: Rusya'nın saldırganlığı karşısında Britanya ve Polonya'yla üçlü güvenlik anlaşması yapılabilir

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’ya gitmek için yola çıkarken Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Britanya, Ukrayna ve Polonya arasında bölgesel güvenliği güçlendirmek için bir anlaşma yapabileceklerini söyledi.

Batı-Rusya gerilimi tırmanırken, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’da Başbakan Denis Şmihal ile bir araya geliyor.

Şmihal, “süregelen Rusya saldırganlığı karşısında” Britanya ve Polonya ile bölgesel güvenlik için üçlü bir anlaşma yapmayı değerlendireceklerini söyledi.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna ziyaretinde ülkeye doğal gaz ve askeri ekipman tedariği sağlanacağını söyledi.

Morawiecki, Kiev’de yaptığı açıklamalarda “Almanya, Kuzey Akım 2 doğal gaz hattından vazgeçmeli çünkü Rusya’ya Avrupa karşısında kaldıraç oluşturuyor.” dedi.