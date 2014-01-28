Ukrayna Başbakanı istifa etti



Ukrayna’da Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Azarov’un ülkenin krizden çıkmasına yardımcı olmak amacıyla görevinden kendi arzusuyla istifa ettiği belirtildi.

Basın merkezinden yapılan açıklamanın ardından Azarov da bir açıklama yaparak "Devlet Başkanı’ndan başbakanlık görevinden istifa kararımı kabul etmesini rica ettim" diye konuştu.

Azarov'un istifa etmesi, Avrupa yanlısı muhalefetin taleplerinden biriydi ve bugün parlamentoda düzenlenecek olağanüstü oturumda muhalefetteki milletvekillerinin hükümet hakkında güvensizlik önergesi sunması bekleniyordu.

Yanukoviç muhalefetle görüştü

Öte yandan Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç de oturum öncesi muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmede uzlaşma sinyalleri vererek tartışmalı yasa tasarısının iptal edilebileceğini söyledi. Muhalefetin tepkisine neden olan yasa, toplanma ve gösteri düzenleme hakkına, ayrıca basın özgürlüğüne sert kısıtlamalar getiriyor.

Görüşmenin ardından muhalefet liderlerinden Vitali Kliçko, Yanukoviç’in verdiği sözleri tutmasını isteyerek "Muhalefetteki bizler için şurası kesin: Yanukoviç’in yasanın geri alınabileceğini söylemesi yeterli değil. Yanukoviç, yasayı derhal geri çekmeli" diye konuştu.

Ayrıca hükümet karşıtlarına da seslenerek şiddete başvurmamaları çağrısında bulunan Kliçko, "Daha fazla kann akmasını önlemek istiyorum, bu nedenle de hükümetle müzakere etmeyi sürdürüyorum" diye sözlerini sürdürdü.