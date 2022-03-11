Ukrayna Başbakanı, Antalya Diplomasi Forumu’na bağlandı: "Ukrayna’da olanlar, Rus işgalcilere karşı özgürlük savaşıdır"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Antalya Diplomasi Forumu’na video konferans yöntemiyle bağlandı. Şhimal, "Ukrayna’da olanlar, Ukraynalıların Rus işgalcilere karşı özgürlük savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Şhimal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir mesaj olarak şunu iletmek isterim. Ukrayna’da olanlar, Ukraynalıların Rus işgalcilere karşı özgürlük savaşıdır. Kimse Rusları çiçeklerle karşılamıyor. Ukrayna’nın kendi devlet bekasına, kendisi karar vermelidir.

Rusya güvenlik endişelerini ilgili platformlarda dile getirmekte, NATO’ya ABD’ye karşı mesajlarını paylaşmakta. Bunlar propaganda niteliğidir."

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