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Ekonomi
Deutsche Welle

Ukrayna alacaklılarıyla kavgalı

Ukrayna vadesi gelen faiz borçlarını ödeyemiyor. Kiev yönetimi kurumsal yatırımcıdan önümüzdeki haftaya kadar borçların yeniden yapılandırılması ve borç erteletme anlaşması imzalamasını talep ediyor.

06 Ağustos 2015 12:27


Ukrayna hükümeti devlet iflasını önleyebilmek için özel alacaklılarına ültimatom verdi. Kiev yönetimi kurumsal yatırımcıdan önümüzdeki haftaya kadar borçların yeniden yapılandırılması ve borç erteletme anlaşması imzalamasını talep ediyor. Aksi takdirde Ukrayna Uluslararası Para Fonu'nun (İMF) yardım programı için koştuğu şartları yerine getiremeyecek. Ukrayna hükümeti alacaklılarıyla anlaşamadıkları takdirde borç ödemelerini durdurup moratoryum ilan edeceklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın vadesi gelen 23 milyar Dolar'lık dış borcunu ödemiş olması gerekiyor. Hükümet bu meblağın yüzde 40'ının affedilmesini talep ediyor. Alacaklıların Ukrayna'ya sadece yüzde beşlik indirim uygulamaya yanaştıkları öğrenildi.

Kötü ekonomik yönetim, yolsuzluk ve ülkenin doğusundaki savaş Ukrayna'yı iflasın eşiğine getirdi. Ay sonuna kadar yatırımcıya olan faiz borcunun kapatılması gerekiyor. 500 milyon Dolar'lık hazine tahvillerinin vadesi de 23 Eylül'de dolacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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