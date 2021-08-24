Ukrayna: Afganistan'a tahliye için gönderdiğimiz uçak kaçırıldı

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Ukrayna, Afganistan'dan vatandaşlarını tahliye etmek için pazar günü Kabil'e inen uçağının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını ifade etti.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Yenin bugün yaptığı açıklamada, "Geçen pazar, uçağımız tanınmayan kişiler tarafından kaçırıldı. Salı günü resmen bizden çalındı ve içinde kimliği belirsiz yolcularla İran'a uçuruldu. Sonraki üç tahliye girişimimiz de başarısız oldu çünkü insanlar havalimanına giremedi" dedi.

Yenin, uçağı kaçıran kişilerin silahlı olduğunu belirtirken, Kiev'in uçağı geri almak için nasıl bir plan izleyeceği konusunda açıklamada bulunmadı.