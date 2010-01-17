Ukrayna 2. tura kaldı

T24 - 'Turuncu Devrim'in ardından ilk kez devlet başkanlığı seçimi yapılan ülkede, beklendiği gibi ilk turda kazanan çıkmadı. Yanukoviç ile Timoşenko 7 Şubat'ta başkanlık için yarışacak.



Ukrayna'da bugün ilk turu yapılan başkanlık seçiminden iki isim galip çıktı. Sandık çıkışı yoklamalarına göre, muhalefetin Rusya yanlısı başkan adayı Viktor Yanukoviç ile kadın Başbakan Yulia Timoşenko 7 Şubat'ta yapılacak ikinci turda mücadele edecek.



2004 yılındaki 'Turuncu Devrimle' iktidardan düşen eski başbakan Yanukoviç, ilk turda oyların yüzde 32-35'ini aldı. Timoşenko da oyların yüzde 26-27'sini kazandı.



Uzmanlar, iki rakip arasındaki küçük oy farkının, ikinci turda mücadelenin çetin geçeceğini gösterdiğini düşünüyor.



Yanukoviç, sabah oyunu kullandıktan sonra, "Ukrayna halkı değişim istiyor. Yeni dönem yakında başlıyor" derken, Timoşenko, oyunu kullandıktan sonraki açıklamasında, "Seçmen bugün sadece bir aday seçmeyecek, Ukrayna'nın geleceğini de belirleyecek" demişti.



Gözlemcilere göre, adaylardan hangisi ikinci turu kazanırsa kazansın, siyasi istikrarsızlık içindeki ülkenin ayağa kaldırılması hiç de kolay olmayacak. İktidara geldikten sonra Rusya'ya sırt çeviren Viktor Yuşçenko'dan görevi devralmak için birbiriyle mücadele eden her iki başkan adayı da, AB ile yakınlaşmaya sıcak bakarken, NATO üyeliğine karşı çıkıyor.







