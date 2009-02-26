Ukhov’dan sezonun en iyi derecesi

Rus yüksek atlamacı Ivan Ukhov, 2,40 metre ile erkeklerde "sezonun en iyi derecesi"ni yaptı.



Ukhov, IAAF Permit mücadelelerinden biri olan Atina-2009 Salon Yarışları'nda dün 2,40 metre atlayarak, erkeklerde sezonun en iyi derecesine ulaştı.



Ukhov'un derecesi, salon yarışlarında tüm zamanların en iyi 4. derecesi sayılsa da Rus atlet, Javier Sotomayor'un elinde bulundurduğu 2,43'luk rekora ulaşmayı başaramadı.



Yarışlarda, Kenyalı atlet Haron Keitany 3:34,83'lük zamanıyla erkekler 1,500 metrenin birincisi olurken, erkekler 60 metrenin galibi ise 6,57'lik derecesiyle ABD'li Mark Jelks oldu.

