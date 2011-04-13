T24 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, kurulduğu günden bu yana başkanlık makamına oturan milletvekillerine uğur getirmedi.Komisyonun son başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Zafer Üskül de 6 selefiyle aynı kaderi paylaştı. Komisyonun yasayla kurulduğu 1990’dan beri başkanlık görevini alan 8 milletvekilinden 7’si, sonraki dönem seçilemedi.



Meclis bürokrasisi ve komisyon sekreteryasında artık ‘Uğursuz makam’ algısına neden olan gelişmeler şöyle:Eyüp Aşık: Eski ANAP Trabzon Milletvekili. 1983’ten 1995’e kadar 3 dönem seçildi. 1990’da komisyonun ilk başkanı oldu. Adı, Trabzonlu mafya şefi Alaattin Çakıcı eksenli iddialarla gündeme geldi. Bir ara Devlet Bakanlığı yaptıysa da başkanlıktan sonra Meclis’e giremedi.



Sabri Yavuz: SHP Kırşehir Milletvekili olarak 1991’de seçildi. DYP-SHP koalisyonunda komisyon başkanlığı yaptı ve bir daha milletvekili seçilemedi.



Ahmet Türk: SHP-HEP ittifakıyla 1991’den sonra girdiği Meclis’te, Yavuz’un ardından 1993’te başkanlığa oturdu. 1991 öncesinde üç dönem daha milletvekili seçilmişti. Komisyon başkanlığından sonra 2007’ye kadar 3 dönem Meclis’e giremedi. Son döneminde ise partisi kapatıldı ve yasaklandı.



Demir Berberoğlu: Eskişehir milletvekili olarak DYP ve ANAP’ta siyaset yaptı. 1995’te yenilenen Meclis’te komisyon başkanlığına seçildi. 1995-99 arasında vekillik yaptığı bu dönem dışında Meclis’e giremedi.



Sema Pişkinsüt: 1995’te DSP’den Aydın milletvekili olarak Meclis’e girdi. İnsan hakları alanında Meclis’i görünür hale getiren efsanevi bir isim oldu. Karakolda işkencede kullanılan bir falakaya el koyup Meclis’e getirdi. Ulucanlar cezaevi operasyonu, Bakırköy cezaevi, Van, Siirt, Tunceli, telekulak raporlarıyla büyük yankı uyandırdı. 1997’de başkan olduğu komisyondayken 1999’da yeniden seçilen tek isim oldu. Ancak Genel Başkanı Bülent Ecevit karşısında liderlik yarışına girdi ve kaybetti. Başkanlıktan düştükten sonra Meclis’e de giremedi.



Hüseyin Akgül: Eski MHP Manisa Milletvekili. 1999 sonrası DSP-MHP-ANAP kolasiyonu döneminde komisyon başkanlığı yaptı. İnsan haklarında etkin görev üstlenen ilk MHP milletvekili oldu. Buna karşın idamın kaldırılmasına ret oyu verdi. 2002’de seçilemedi, Meclis’te tek dönem kalabildi.



Mehmet Elkatmış: Refah Partisi’nde 1991’den itibaren dört dönem milletvekili seçildi. 2002’den sonra komisyon başkanlığını üstlendi ve bu son dönemi oldu. 2002’den önce adını Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanlığı ile duyurmuştu. Susurluk olayındaki cesur tavrı dikkati çekerken, “Biz Susurluk’ta ancak aysbergin ucunu bulduk” demekten kaçınmadı. Komisyon başkanlığıyla birlikte Meclis’e de veda etti.



Zafer Üskül: Sosyal demokrat kökenli bir isim olarak Başbakan Erdoğan’ın ‘merkez açılımıyla’ Meclis’e girdi. Komisyon çalışmalarında sık sık çatıştığı CHP’li üyelerce, “Bizim için artık o demokrat Zafer Üskül değil, sadece Mehmet Üskül” diye eleştirildi. Ailelerince ilköğretime türbanlı gönderilmek istenen öğrenciler için “O çocukları devlet alır” çıkışıyla tartışma yarattı.



Erdoğan “Kendisinden duymadan bir şey söylemem” diyerek rahatsızlığını gösterdi. Üskül, “komisyonun laneti” konusunda dün “Komisyona geldiğimde bana ilk olarak ‘Bu komisyona başkanlık yapan bir daha gelemiyor’ dediler. Bunu önemsemedim. Ben bir şey olmak için değil, bir şeyler yapmak için geldim. Bu fırsatı da buldum. Türkiye’de insan hakları bilincini yükselttik. İçim rahat, görevini yapmış bir insanın rahatlığıyla ayrılıyorum” dedi.







