Uğuroğlu: Sultan Erdoğan ne kadar vatan toprağı kaybetti?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Erdoğan’ın İyi Parti lideri Meral Akşener'i Osmanlı padişahlarından Abdülhamid üzerinden hedef göstererek kullandığı, “Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, millet 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir” ifadeleri hatırlatan Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Osmanlı tarihinde çöküş dönemi padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid en çok toprak kaybeden padişahtır. Sultan 2. Abdülhamid, 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı Devleti, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ ve Romanya olmak üzere ne kadar vatan toprağı kaybetti? 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare…

Sultan Erdoğan ne kadar toprak kaybetti? Süleyman Şah kabrinin bulunduğu vatan toprağını kaybetti; Yunanlılar tarafından işgaline göz yumarak vatan toprağı 20 Türk adasını kaybetti.”

"Bu tablonun sorumlusu Bay Kemal mi? 1. derece sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Uğuroğlu, yazısının devamında şu soruları yöneltti:

“Bu tablonun sorumlusu Bay Kemal mi? 20 yılda 478 milyar dolar dış borcu gelecek nesillerin sırtına yükleyen de Bay Kemal mi? Çöken demokrasinin sorumlusu Bay Kemal mi? Tek Adam sultanlığının sorumlusu Bay Kemal mi? "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesini yok eden de Bay Kemal mi? Vatan toprağı 20 Türk adası ile Süleyman Şah'ın vatan toprağını kaybeden Bay Kemal mi? Siyasi yargı kararlarının savcısı Bay Kemal mi? Medyaya baskı yapan Bay Kemal mi? Fikir özgürlüğünü yok eden Bay Kemal mi? Anayasa Mahkemesi kararlarının mahkemelerde tanınmamasının sorumlusu Bay Kemal mi? Çöken ekonominin ve demokrasinin sorumlusu Bay Kemal mi? Saraylarda yaşayan Bay Kemal mi? Onlarca uçak, yüzlerce zırhlı araç, binlerce koruma altında olan Bay Kemal mi? Türkiye'yi Suriye batağına bulaştıran Bay Kemal mi? Amerika'nın Türkiye'ye askerî ambargo uygulamakta olmasının sorumlusu Bay Kemal mi?”

Uğuroğlu, kendi sorularına, “1. derece sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2. derece sorumlusu 2018'den bu yana Devlet Bahçeli'dir” diye yanıt verdi.

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