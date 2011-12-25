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Yaşam

Uğurlu'dan Kapalıçarşıda mehterli, ilahili konser İSTANBUL (A.A)

25 Aralık 2011 21:58

-Uğurlu'dan Kapalıçarşıda mehterli, ilahili konser İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Kapalıçarşı'nın 550. yıl etkinlikleri kapsamında Piyanist Tuluyhan Uğurlu, üç dinin ilahilerinin ve mehter takımının da eşlik ettiği bir konser verdi.  Kapalıçarşı Esnafları Derneği'nin katkılarıyla Kapalıçarşı'nın en büyük caddesi olan Kalpakçılar Caddesi'nde düzenlenen konseri, yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi. Konserde, İstanbul ve asırlarca kentin ticaret noktası olan Kapalıçarşı'nın görsel olarak anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.  Üç dinin temsilcilerinin kendi ilahileri ile katıldığı konserde, piyano eşliğinde Hristiyan ilahisini tenor Adrişan Kirkor Halaçyan, Yahudi ilahisini Yako Taragano Topluluğu seslendirdi. Hafız Aziz Mahmut Hardal ise ''sala'' ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Dünyanın en eski askeri bandosu olan mehterana yer verilen konserin ikinci bölümünde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı sahneye çıktı. Topluluk, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Konserin son bölümünde de Uğurlu, ''Sonsuza Kadar İstanbul'' eserinin, ''İşgal yıllarında İstanbul'', ''Dolmabahçe'de Hüzünlü Sonbahar'' ve ''Tarihi Yarımada'da Bir Akşam Vakti'' bölümleri ile izleyenlere İstanbul'un hüzünlü yıllarını anlattı.    Konserden sonra konuşan Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı Hasan Fırat, Kapalıçarşı'ya gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, dünyanın ilk kapalı alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı'nın 550. yılında dev alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayısını geçtiğini söyledi.  Konser büyük beğeni topladı. 

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