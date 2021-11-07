"Uğurcan Çakır'ın değeri 50 milyon euro"

Lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendi. Bordo-mavililer rakipleriyle puan farkını açtı. Eski futbolcu Volkan Demirel derbi performansından dolayı Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı övdü.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor iki yarının da sonlarında bulduğu gollerle Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile puan farkını 10'a çıkardı.

beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel, Uğurcan Çakır'ın performansına övgülerde bulundu.

Milli kalecinin 50 milyon eurodan daha az fiyata satılmaması gerektiğini söyleyen Volkan Demirel, "Uğurcan'ın yılın kurtarışını yaptığını düşünüyorum. Bu maç, Trabzonspor adına şampiyonluk yolunda en büyük adımın atıldığı maç. Her galibiyetten sonra adım atarsın ama bugünkü adım, biraz büyük bir adım oldu. Uğurcan Çakır, Avrupa'dan iyi teklifler alıyordur ama rakamını bulmak önemli. Uğurcan Çakır, Feyenoord'da olsa kaç paraya alabilirsin? Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa 50 milyon Euro. Uğurcan Çakır bence şu anda Türkiye'nin en büyük değeridir. Değerini bilelim" yorumunda bulundu.

Ligde 24 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Süper Lig'de son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan bordo-mavili takım, daha sonra çıktığı 24 müsabakada rakiplerine galibiyet imkanı tanımadı.

Bu müsabakalarda 13 galibiyet alan Trabzonspor, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda 377 gündür bileği bükülmüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de dış sahada 377 günden bu yana mağlup olmadı.

Bordo-mavili takım, deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı 24 karşılaşmada 14 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.