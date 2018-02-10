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Uğur Soğutma'nın eski müdürü FETÖ'den tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan Uğur Soğutma A

10 Şubat 2018 17:15

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY\'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan Uğur Soğutma A.Ş.\'nin eski müdürlerinden H.O.B., tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, kayyum atanan Uğur Soğutma A.Ş.\'nin eski müdürlerinden H.O.B. hakkında gözaltı kararı verdi. H.O.B., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen H.O.B. tutuklandı.
H.O.B.\'nun, bir süre önce atanan yeni kayyum tarafından görevine son verilmişti.

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