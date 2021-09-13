'Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin adı İBB yerleşkesine verilsin' teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde daha önce başkanlık konutu ve ilçe belediye başkanlarının villalarının bulunduğu, yeni dönemde İstanbul Planlama Ajansı olan kampüse, Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin adının verilmesi teklif edildi. Teklif önümüzdeki günlerde komisyonlarda karara bağlanacak.

İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eylül ayı oturumlarının ilk birleşimi tamamlandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak teklifi ile daha önce başkanlık konutu olan ve yeni yönetim döneminde İstanbul Planlama Ajansı (İPA) olarak kullanılmaya başlanan Florya'daki kampüsüne isim verilmesi için teklif sunuldu.

Kampüse Koronavirüs'e salgınına karşı aşı geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin isminin verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Florya'daki kampusun adının ‘Uğur Şahin-Özlem Türeci İPA Yerleşkesi’ olarak değiştirilmesi önerisi önümüzdeki günlerde komisyonlarda karara bağlanarak İBB Meclisi'nde oya sunulacak.

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde parka görev başındayken şehit düşen Bekçi Kansu Turan'ın adı verilmesi de teklif edildi. AKP grubu İBB Meclisi'nde alınan kararların özetlerinin ulusal ve yerel gazetelerde yayımlanması teklifinde bulundu. Teklifler komisyonlarda değerlendirilecek.