Uğur Şahin: Korkmayın, aşılarımız Omicron'a karşı çalışıyor

ABD'li Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, Omicron'un daha fazla aşılı insanı enfekte edebileceğini, ancak muhtemelen ciddi hastalıklara karşı korumaya devam edeceğini belirtti.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Şahin, korona virüsünün Omicron varyantı hakkında endişelenenlere ''sakin olmaları'' gerektiğini söyledi.

Şahin, "Mesajımız şu: Korkmayın, plan aynı kalıyor: Üçüncü bir güçlendirici dozun yönetimini hızlandırın" dedi.

Şahin, kendisinin ve araştırma ekibinin Ocak 2020'de icat ettiği ve ardından ABD'li ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdiği BioNTech mRNA aşısının, insanları aşılayan virüsün diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini şimdiden kanıtladığını söyledi.

Uğur Şahin, ''Bizim (aşıların Omicron'a karşı çalıştığına dair) inancımız bilime dayanıyor: Bir virüs bağışıklıktan kurtulmayı başarırsa, bunu antikorlara karşı başarır, ancak ciddi hastalıklardan koruyan ikinci bir bağışıklık tepkisi seviyesi vardır, T-hücreleri'' diye konuştu.

"Yeni aşının sunulması 100 günü bulacak"

Şahin, Omicron'u hedefleyen bir aşının pazara sunulmasının yaklaşık 100 gün süreceğini, ancak bunun gerekli olmayabileceğini belirterek, "İnsanlara üçüncü bir doz yapmak için bir planımız var ve bu plana bağlı kalmalı ve hızlandırmalıyız. Uyarlanmış bir aşı ile ekstra korumaya ihtiyacımız olup olmayacağı daha sonra görülecektir" diye konuştu.

Şahin'le yapılan röportaj, Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel'in Financial Times'a verdiği demecinin ardından geldi. Bancel, aşıların Omicron'a karşı çok daha az etkili olacağı konusunda uyarmıştı.