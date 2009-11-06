Uğur Mumcu Vakfı'nda polis trafiği

CHP Milletvekili Güldal Mumcu, geçen çarşamba akşamı kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin görevlilere sorular sorduğunu, el yazısıyla isimlerini bıraktıklarını açıkladı.



TBMM Başkan Vekili, CHP’li Güldal Mumcu, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’na sivil toplum örgütleriyle toplantı halindeyken gelen ve kendilerinin “Ankara Emniyet Müdürlüğü Araştırma Geliştirme” biriminden olduğunu söyleyen iki kişinin, “niçin toplantı yapıldığını” sorduğunu ve isimlerini bıraktıktan sonra gittiğini açıkladı.



Meclis’te dün basın toplantısı düzenleyen Mumcu, olayı anlattığı İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın konuyu araştıracağını söylediğini aktardı. Mumcu, şöyle devam etti: “Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nden (TEM) iki polis vakfa gelerek güvenlik kameralarında kayıtlı görüntüleri izleyip, ilk gelenlerin isimlerini alarak gittiler. Bir saat sonra, bu defa Ankara Emniyeti’nden olduklarını söyleyen iki polis, yine ilk gelenlerin isimlerini alarak gittiler. Gece yarısına doğru 0 312 384 .. .. numaralı telefondan Ankara Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen bir zat aramış ve telaşlı olan ses tonuyla, ‘Bu isimde kişilerin kendi birimlerinde bulunmadığını, kimliklerinin sahte olabileceğini, o kişilerin bir yurda da gittiklerini’ belirtmiştir. Ayrıca, ‘Siz bizim hedefimizde değilsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırız’ diye konuşmuştur. Hedeflerinde olsak ne olacaktı acaba!”



Mumcu dün sabah Ankara Emniyeti’nin istihbarat ve TEM şubesinden gelen görevlilerin güvenlik kasetini tutanaksız almak istediklerini, itiraz edince kasetleri tutanakla teslim ettiklerini söyledi.



Söz konusu kişilerin Vakfa, “Uğur Efe” ve “Şamil Gener” adlarını bıraktıkları, ülke çapında yapılan personel taramasında bu isimlere rastlanmadığı öğrenildi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin olayla ilgili olarak “Görüntüler üzerine emniyet kendi kayıtlarında kayıtlı kişiler olmadığını ve bu isimlerde polis olmadığını ifade ediyor. Savcılık da tahkikat başlattı ve soruşturması sürüyor” dedi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de, olayın soruşturulmasında görev aldı. Vakıftaki güvenlik kamerası görüntüleri, terörle mücadele şubesindeki uzmanlarca mercek altına alındı. MİT ve Jandarma’ya bağlı görevliler de emniyete gelerek görüntüleri inceledi. MİT ve Jandarma görevlilerinin görüntülerdeki iki şüpheliyi teşhis edemedikleri ve birimlerinde bu eşgalde kişilerin çalışmadıklarını söyledikleri bildirildi.